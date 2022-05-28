Задоров играл всю серию с «Эдмонтоном» с тремя сломанными ребрами

Защитник «Калгари» Никита Задоров играл всю серию второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтона» с тремя сломанными ребрами, сообщает журналист Салим Валим Валджи в Twitter.

По информации источника, 27-летний россиянин получил травму в конце серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Далласом».

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли защитник набрал 3 (0+3) очка в 12 матчах.

«Эдмонтон» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в финал Западной конференции, где встретится с «Колорадо».