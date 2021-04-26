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Защитник «Калгари» Хэнифин выбыл до конца сезона

21:02
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Защитник «Калгари» Ноа Хэнифин пропустит оставшуюся часть сезона. Игрок будет восстанавливаться после травмы плеча, сообщает TSN.

24-летний игрок обороны провел в регулярном чемпионате 47 матчей и набрал 15 (4+11) очков. Его контракт с зарплатой в 4,95 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

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