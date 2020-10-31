Защитник Хонка подписал контракт с «Далласом»

«Даллас» объявил о подписании контракта с защитником Юлиусом Хонкой. Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

Перед началом тренировочного лагеря в 2019 году Хонка попросил обмена из «Старз». Он был ограниченно свободным агентом и не смог договориться о контракте с американским клубом. Минувший сезон финн провел на родине. В составе «Ювяскюля» он набрал 15 (4+11) очков в 46 матчах.