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Защитник Хонка подписал контракт с «Далласом»

18:13
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«Даллас» объявил о подписании контракта с защитником Юлиусом Хонкой. Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

Перед началом тренировочного лагеря в 2019 году Хонка попросил обмена из «Старз». Он был ограниченно свободным агентом и не смог договориться о контракте с американским клубом. Минувший сезон финн провел на родине. В составе «Ювяскюля» он набрал 15 (4+11) очков в 46 матчах.

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