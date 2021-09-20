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Защитник Голубеф подписал пробный контракт с «Монреалем»

18:27
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Защитник Коди Голубеф подписал пробный контракт с «Монреалем». Он пройдет просмотр в составе канадского клуба, сообщает журналист Рено Лавуа.

В прошлмо сезоне Голубеф выступал в АХЛ. До этого он играл за «Коламбус», «Колорадо», «Оттаву» и «Детройт». Всего он провел в НХЛ 160 матчей и набрал 25 (3+22) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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