Защитник Голубеф подписал пробный контракт с «Монреалем»

Защитник Коди Голубеф подписал пробный контракт с «Монреалем». Он пройдет просмотр в составе канадского клуба, сообщает журналист Рено Лавуа.

В прошлмо сезоне Голубеф выступал в АХЛ. До этого он играл за «Коламбус», «Колорадо», «Оттаву» и «Детройт». Всего он провел в НХЛ 160 матчей и набрал 25 (3+22) очков.