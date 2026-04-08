Защитник «Флориды» Куликов выбыл до конца сезона из-за перелома пальца

Российский защитник «Флориды» Дмитрий Куликов выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщается на сайте НХЛ.

Защитник получил перелом пальца в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (3:4 Б). В этой игре 35-летний защитник играл в специальной маске, так как недавно сломал нос.

В октябре Куликов получил травму, из-за которой позднее перенес операцию и пропустил более пяти месяцев. В марте россиянин был выведен из списка травмированных.

В нынешнем сезоне защитник сыграл за клуб 19 матчей и не набрал очков.