Защитник «Флориды» Куликов вернется на лед на следующей неделе
Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов сможет выйти на лед на следующей неделе, сообщает журналист Джеймсон Олив со ссылкой на главного тренера «Пантерз» Пола Мориса.
34-летний россиянин получил травму верхней части тела в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (2:4) после падения в нейтральной зоне.
В этом сезоне Куликов провел 68 матчей и набрал 13 (4+9) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|16
|12
|4
|26
|2
|Нью-Джерси
|14
|9
|5
|18
|3
|Вашингтон
|13
|8
|5
|16
|4
|Айлендерс
|14
|7
|7
|16
|5
|Рейнджерс
|15
|7
|8
|15
|6
|Питтсбург
|14
|5
|9
|12
|7
|Филадельфия
|16
|4
|12
|12
|8
|Коламбус
|12
|5
|7
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|11
|5
|23
|2
|Монреаль
|14
|9
|5
|20
|3
|Оттава
|16
|9
|7
|19
|4
|Тампа-Бэй
|13
|8
|5
|18
|5
|Флорида
|15
|8
|7
|18
|6
|Торонто
|16
|8
|8
|18
|7
|Баффало
|14
|7
|7
|17
|8
|Детройт
|15
|7
|8
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|16
|10
|6
|23
|2
|Колорадо
|15
|9
|6
|19
|3
|Юта
|15
|9
|6
|18
|4
|Даллас
|14
|8
|6
|17
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|15
|6
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|15
|7
|Виннипег
|15
|4
|11
|11
|8
|Чикаго
|15
|4
|11
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|15
|11
|4
|24
|2
|Вегас
|16
|9
|7
|20
|3
|Сиэтл
|14
|8
|6
|17
|4
|Сан-Хосе
|16
|7
|9
|15
|5
|Калгари
|15
|7
|8
|14
|6
|Анахайм
|14
|6
|8
|13
|7
|Лос-Анджелес
|13
|4
|9
|10
|8
|Ванкувер
|16
|3
|13
|7
Результаты / календарь
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7.11
8.11
|3.11
|03:00
|Флорида – Детройт
|3 : 5
|3.11
|03:00
|Бостон – Вегас
|3 : 2 Б
|3.11
|04:00
|Чикаго – Колорадо
|2 : 5
|3.11
|05:00
|Сан-Хосе – Калгари
|1 : 2
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