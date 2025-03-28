Защитник «Флориды» Куликов вернется на лед на следующей неделе

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов сможет выйти на лед на следующей неделе, сообщает журналист Джеймсон Олив со ссылкой на главного тренера «Пантерз» Пола Мориса.

34-летний россиянин получил травму верхней части тела в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (2:4) после падения в нейтральной зоне.

В этом сезоне Куликов провел 68 матчей и набрал 13 (4+9) очков.