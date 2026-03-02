Защитник «Флориды» Куликов проводит первый матч после восстановления от травмы

Российский защитник «Флориды» Дмитрий Куликов вышел на лед в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс».

35-летний россиянин не играл с 10 октября 2025 года из-за травмы верхней части тела, полученной во втором матче сезона-2025/26 против «Филадельфии».

В текущем сезоне у Куликова пока нет набранных очков. В сезоне-2024/25 в регулярном чемпионате у него было 13 (4+9) очков в 70 матчах и 5 (2+3) — в 23 играх плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат

2 марта, 02:30. UBS Arena (Нью-Йорк) Айлендерс Флорида

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