Защитник «Флориды» Экблад восстановился к серии против «Вашингтона»

Защитник «Флориды» Аарон Экблад восстановился после травмы и тренировался с основным составом команды. Он сможет принять участие в первом матче серии плей-офф против «Вашингтона», сообщает журналист Джеймесон Олайв.

Напомним, что хоккеист пропустил последний месяц регулярного чемпионата из-за травмы колена.

Первый матч серии между «Пантерз» и «Кэпиталз» пройдет в ночь на 4 мая, начало — в 02.30 (мск).