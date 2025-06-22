Защитник Флери остался в «Сиэтле» на два года

«Сиэтл» объявил о переподписании контракта с защитником Кейлом Флери. Соглашение имеет односторонний характер, средняя зарплата составит 890 тысяч долларов США в год. Контракт рассчитан на 2 года.

26-летний канадец играет за «Сиэтл» с сезона-2021/22. В сезоне-2024/25 он в 14 матчах в НХЛ набрал 1 (0+1) очко. В АХЛ за «Коачеллу» защитник в 39 матчах набрал 26 (7+19) очков.

Также Флери провел один сезон за «Монреаль».