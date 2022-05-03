Защитник «Филадельфии» завершит карьеру в 26 лет из-за травмы колена

Защитник «Филадельфии» Сэмуэль Морин будет вынужден завершить карьеру. Генеральный менеджер клуба Чак Флетчер заявил, что хоккеист не сможет продолжать играть на профессиональном уровне из-за травмированного колена, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Напомним, что за свою карьеру 26-летний игрок перенес операции на обоих коленях, а также получал серьезную травму плеча.

Он был выбран на драфте-2013 под общим 11-м номером, но из-за серьезных повреждений провел в НХЛ только 29 матчей.

В составе сборной Канады Морин выигрывал юниорский и молодежный чемпионаты мира.