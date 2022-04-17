Защитник «Филадельфии» Замула сыграет в первом звене против «Баффало»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде сыграет с «Баффало».

В первом звене «Флайерз» выйдет защитник Егор Замула. Для 22-летнего россиянина это третий матч в сезоне — ранее он играл против «Питтсбурга» (2:6) и «Рейнджерс» (0:4).

В текущем сезоне Замула провел 57 матчей за «Лихай Уэлли» в АХЛ, в которых набрал 29 (4+25) очков.