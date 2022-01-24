Защитник «Филадельфии» Яндл может установить новый рекорд НХЛ по количеству матчей подряд

Защитник «Филадельфии» Кит Яндл может стать следующим «железным человеком» НХЛ и считает, что добился этого благодаря удаче и любви к игре.

Предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» будет для защитника «Филадельфии» 964-м, который он проведет подряд, повторив рекорд НХЛ, принадлежащий Дугу Джарвису. Обогнать его Яндл сможет на следующий день в матче против «Айлендерс».

«Я люблю хоккей и получаю удовольствие от игры, — сказал Яндл сайту НХЛ. — Мы делаем то, о чем мечтали в детстве».

Джарвис побил предыдущий рекорд (установлен Гарри Ангером) 26 декабря 1986 года.

Нынешняя «железная» серия Яндла началась 26 марта 2009 года.