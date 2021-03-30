Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Защитник «Филадельфии» Проворов прокомментировал победу над «Баффало» в НХЛ

09:02
Теги:

Защитник хоккейного клуба «Филадельфия» Иван Проворов высказался о победе своей команды в матче НХЛ с «Баффало».

«Филадельфия» проигрывала 0:3 по ходу третьего периода, но смогла отыграться и одержать победу в овертайме со счетом 4:3. Россиянин забросил победную шайбу.

«Сложно сказать, почему мы начинаем показывать качественный хоккей только тогда, когда счет не в нашу пользу. Я думаю, что в следующей игре мы должны выходить на лед с мыслью, что в прошлом матче нам удалось отыграться со счета 0:3 и, возможно, тогда у нас будет хороший старт», — цитирует Проворова пресс-служба клуба.

24-летний защитник по итогам этого матча был признан третьей звездой.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...