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Защитник «Филадельфии» Гостисбеер дисквалифицирован на два матча

23:34
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Защитник «Филадельфии» Шейн Гостисбеер получил дисквалификацию на два матча, сообщает Департамент безопасности игроков НХЛ.

Такое наказание хоккеист получил по итогам матча регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (3:7).

Инцидент случился в концовке третьего периода. Защитник «Пингвинов» Марк Фридман забросил шайбу в пустые ворота «Филадельфии». Сразу после этого Гостисбеер толкнул соперника, который неудачно врезался в борт.

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