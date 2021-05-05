Защитник «Филадельфии» Гостисбеер дисквалифицирован на два матча
23:34
Защитник «Филадельфии» Шейн Гостисбеер получил дисквалификацию на два матча, сообщает Департамент безопасности игроков НХЛ.
Такое наказание хоккеист получил по итогам матча регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (3:7).
Инцидент случился в концовке третьего периода. Защитник «Пингвинов» Марк Фридман забросил шайбу в пустые ворота «Филадельфии». Сразу после этого Гостисбеер толкнул соперника, который неудачно врезался в борт.
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