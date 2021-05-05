Защитник «Филадельфии» Гостисбеер дисквалифицирован на два матча

Защитник «Филадельфии» Шейн Гостисбеер получил дисквалификацию на два матча, сообщает Департамент безопасности игроков НХЛ.

Такое наказание хоккеист получил по итогам матча регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (3:7).

Инцидент случился в концовке третьего периода. Защитник «Пингвинов» Марк Фридман забросил шайбу в пустые ворота «Филадельфии». Сразу после этого Гостисбеер толкнул соперника, который неудачно врезался в борт.