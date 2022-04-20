Защитник «Филадельфии» Эллис может пропустить тренировочный лагерь из-за травмы

Защитник «Филадельфии» Райан Эллис тяжело восстанавливается после травмы. Он рискует даже пропустить тренировочный лагерь команды, сообщает TFP.

31-летний защитник пропустил почти весь сезон из-за различных повреждений. В конце январе ему была сделана операция на бедре.

Проблема в том, что проблемы со здоровье игрока не ограничиваются только бедром. Врачи беспокоятся, что ему может потребоваться еще одна операция.

На счету 31-летнего Эллиса 5 (1+4) баллов в 4 встречах. Напомним, что «Летчики» выменяли права на игрока перед стартом сезона у «Нэшвилла».

Контракт игрока с кэпхитом 6,25 миллиона долларов истекает в сезоне-2026/27.