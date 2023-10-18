Замула — о дебютном голе в НХЛ: «Мечта сбылась, понимаете? Это невероятно!»

Защитник «Филадельфии» Егор Замула поделился эмоциями от своей первой заброшенной шайбы в НХЛ в матче с «Ванкувером» (2:0).

«Мечта сбылась, понимаете? Это невероятно! Тортс говорит мне больше бросать, поэтому я постарался бросить. Хороший бросок получился», — приводит слова Замулы Philly Voice.

23-летний россиянин с 2020 год выступает в НХЛ. Замула стал игроком «Филадельфии» в 2021 году. В этой сезоне защитник провел 2 игры и набрал 2 (1+1) очка.