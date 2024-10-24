Защитник «Филадельфии» Драйсдейл: «Мичков — чертовски талантливый нападающий»

Защитник «Филадельфии» Джейми Драйсдейл прокомментировал игру российского одноклубника Матвея Мичкова.

24 октября «Филадельфия» уступила «Вашингтону» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Мичков отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

«Он очень энергичный игрок, когда у него в руках шайба, и он действительно делает игру интереснее. Сегодня он мог забросить три шайбы. Чертовски талантливый нападающий», — цитирует Драйсдейла официальный сайт НХЛ.

Всего на счету 19-летнего россиянина теперь 7 (3+4) очков в 7 стартовых матчах в его дебютном сезоне в НХЛ.