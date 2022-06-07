Защитник «Эдмонтона» Нерс полностью провел плей-офф НХЛ с разрывом мышцы бедра

Защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нерс рассказал, что провел весь розыгрыш Кубка Стэнли с разрывом мышцы бедра.

«У меня разрыв мышцы бедра, мне пришлось справляться с этой травмой по ходу всех трех серий плей-офф в этом сезоне», — приводит TSN слова Нерса.

На счету Нерса 6 (2+4) очков в 15 играх нынешнего плей-офф.

Сегодня, 7 июня, «Эдмонтон» вылетел из Кубка Стэнли. «Ойлерз» проиграли «Колорадо» в финале Западной конференции со счетом 0-4 в серии.