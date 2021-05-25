Защитник «Эдмонтона» Нерс чуть не побил достижение Зубова
10:06
«Виннипег» на своем льду обыграл «Эдмонтон» в третьем овертайме со счетом 4:3 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Защитник «Ойлерз» Дарнелл Нерс провел на льду 62 минуты и 7 секунд.
Лишь двое игроков провели больше игрового времени за один матч. Лидером по этому показателю в прошлом году стал защитник Сет Джонс, который прошлым летом отыграл 65 минут и 6 секунд.
До этого с 2003 года рекордом владел россиянин Сергей Зубов — 63 минуты и 51 секунда.
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