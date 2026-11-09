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Лакомб повторил рекорд «Анахайма» по результативной серии с передачами

Дмитрий Сомов

Защитник «Анахайма» Джексон Лакомб повторил рекорд клуба по продолжительности серии матчей с голевыми передачами в регулярных чемпионатах НХЛ. Американец ассистировал партнерам в десятой игре подряд, а «Дакс» на своем льду победили «Питтсбург» со счетом 5:2.

Как сообщает сайт НХЛ, десятиматчевую серию в «Анахайме» ранее выдавали Райан Гецлаф и Кори Перри. Оба достигли этой отметки в сезоне-2009/10. Теперь Лакомб делит с ними первое место в клубной истории. За эту серию защитник сделал 15 результативных передач, причем три из них пришлись на игру с «Пингвинз».

Первую передачу Лакомб записал на свой счет уже на девятой минуте, поучаствовав в голе Микаэля Гранлунда. Эта шайба открыла счет и позволила защитнику сравняться с прежними рекордсменами. Затем «Анахайм» увеличил преимущество благодаря двум точным броскам Каттера Готье во втором периоде.

«Пингвинз» ответили голами Криса Летанга и Рикарда Ракелля в большинстве, но не смогли отыграться. Готье установил окончательный счет броском по пустым воротам и оформил третий хет-трик за пять матчей.

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Готье сделал три хет-трика за пять матчей и повторил сезонное достижение трех игроков «Анахайма»

Готье повторил рекорд НХЛ по количеству хет-триков за календарный месяц
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 19 14 5 30
2 Нью-Джерси 18 13 5 26
3 Рейнджерс 18 10 8 21
4 Вашингтон 15 9 6 18
5 Айлендерс 16 7 9 17
6 Коламбус 15 7 8 14
7 Питтсбург 18 6 12 14
8 Филадельфия 19 4 15 13
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 18 13 5 27
2 Монреаль 17 11 6 25
3 Тампа-Бэй 17 11 6 24
4 Оттава 18 11 7 23
5 Флорида 18 9 9 20
6 Баффало 17 8 9 19
7 Торонто 19 8 11 18
8 Детройт 18 7 11 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 19 12 7 28
2 Даллас 17 10 7 22
3 Колорадо 18 10 8 22
4 Нэшвилл 17 8 9 21
5 Юта 18 10 8 21
6 Виннипег 18 7 11 17
7 Сент-Луис 17 7 10 16
8 Чикаго 18 4 14 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 18 12 6 27
2 Вегас 19 12 7 26
3 Анахайм 18 10 8 21
4 Сиэтл 16 9 7 19
5 Калгари 18 8 10 17
6 Сан-Хосе 19 7 12 15
7 Лос-Анджелес 15 5 10 12
8 Ванкувер 19 3 16 7
Результаты / календарь
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14.11
9.11 03:00 Торонто – Нью-Джерси 0 : 4
9.11 03:00 Виннипег – Тампа-Бэй 4 : 3
9.11 03:00 Калгари – Филадельфия 4 : 3 ОТ
9.11 04:00 Анахайм – Питтсбург 5 : 2
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