Лакомб повторил рекорд «Анахайма» по результативной серии с передачами

Защитник «Анахайма» Джексон Лакомб повторил рекорд клуба по продолжительности серии матчей с голевыми передачами в регулярных чемпионатах НХЛ. Американец ассистировал партнерам в десятой игре подряд, а «Дакс» на своем льду победили «Питтсбург» со счетом 5:2.

Как сообщает сайт НХЛ, десятиматчевую серию в «Анахайме» ранее выдавали Райан Гецлаф и Кори Перри. Оба достигли этой отметки в сезоне-2009/10. Теперь Лакомб делит с ними первое место в клубной истории. За эту серию защитник сделал 15 результативных передач, причем три из них пришлись на игру с «Пингвинз».

Первую передачу Лакомб записал на свой счет уже на девятой минуте, поучаствовав в голе Микаэля Гранлунда. Эта шайба открыла счет и позволила защитнику сравняться с прежними рекордсменами. Затем «Анахайм» увеличил преимущество благодаря двум точным броскам Каттера Готье во втором периоде.

«Пингвинз» ответили голами Криса Летанга и Рикарда Ракелля в большинстве, но не смогли отыграться. Готье установил окончательный счет броском по пустым воротам и оформил третий хет-трик за пять матчей.