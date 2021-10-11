Защитник Джек Джонсон подписал полноценный контракт с «Колорадо»

Защитник Джек Джонсон подписал однолетний контракт с «Колорадо», сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман в Twitter.

По информации источника, 34-летний хоккеист получит за сезон 750 тысяч долларов. Ранее он находился в «Колорадо» на просмотровом контракте.

За карьеру в НХЛ Джонсон играл за «Лос-Анджелес», «Коламбус», «Питтсбург» и «Рейнджерс». Всего в лиге защитник сыграл 950 матчей и набрал 303 (71+232) очка при показателе полезности «-119».