Защитник «Далласа» назвал Худобина «русской машиной»

Защитник «Далласа» Андрей Секера выступил с речью в раздевалке команды после победы над «Вегасом» (3:2, ОТ) в пятом матче финала Западной конференции, благодаря которой «Старз» вышли в финал Кубка Стэнли.

34-летний Секера произнес речь во время традиционной церемонии вручения переходящего приза лучшему игроку команды.

«Какая серия, какая игра! Важный гол от Дениса, Бенни, Киви. Тем не менее, я должен отдать награду чертовой русской машине!», — сказал Секера в раздевалке «Далласа», вручая приз вратарю команды, Антону Худобину.

«Мы не едем домой!», — прокричал Худобин, принимая награду из рук Секеры.

Худобин стал второй звездой матча, отразив 34 броска по своим воротам. Третья звезда встречи — Денис Гурьянов, который стал автором решающей шайбы и сделал ассист.