16:31 | Хоккей — НХЛ

Защитник "Далласа" Мето выбыл до конца сезона

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Защитник "Далласа"  Марк Мето пропустит остаток сезона из-за травмы левого колена. Как сообщает официальный Твиттер "Старз", 33-летний канадец успешно перенес операцию по исправлению дефектов хряща.

В текущем сезоне Мето провел 9 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и не набрал очков. "Даллас" занимает 7-е место в Западной конференции, имея в активе 52 балла.

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