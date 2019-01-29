Защитник "Далласа" Мето выбыл до конца сезона

Защитник "Далласа" Марк Мето пропустит остаток сезона из-за травмы левого колена. Как сообщает официальный Твиттер "Старз", 33-летний канадец успешно перенес операцию по исправлению дефектов хряща.

Additionally, defenseman Marc Methot underwent successful season-ending surgery to repair a cartilage defect in his left knee. – Dallas Stars (@DallasStars) 28 января 2019 г.

В текущем сезоне Мето провел 9 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и не набрал очков. "Даллас" занимает 7-е место в Западной конференции, имея в активе 52 балла.

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