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Защитник «Далласа»: «Худобин умеет в трудные моменты вдохнуть жизнь в команду»

09:26
Антон Худобин. Фото nhl.com
Антон Худобин. Фото nhl.com
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Защитник «Далласа» Джейми Олексяк попытался объяснить, чем так ценен голкипер Антон Худобин для команды.

— Во-первых, Антон всегда веселый и забавный, поднимает настроение ребятам, — приводит слова Олексяка сайт НХЛ. — Но главное, он умеет здорово сражаться за команду. Ты всегда знаешь, что он выручит всех нас в трудные моменты. Худобин пашет в каждой игре, на каждой тренировке. И я соглашусь, что Добби умеет в трудные моменты вдохнуть жизнь в команду, дать нам энергию своими сэйвами.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/khudobin-makes-statement-with-game-1-shutout/c-318925428?sf128325293=1

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