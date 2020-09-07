Защитник «Далласа»: «Худобин умеет в трудные моменты вдохнуть жизнь в команду»

Защитник «Далласа» Джейми Олексяк попытался объяснить, чем так ценен голкипер Антон Худобин для команды.

— Во-первых, Антон всегда веселый и забавный, поднимает настроение ребятам, — приводит слова Олексяка сайт НХЛ. — Но главное, он умеет здорово сражаться за команду. Ты всегда знаешь, что он выручит всех нас в трудные моменты. Худобин пашет в каждой игре, на каждой тренировке. И я соглашусь, что Добби умеет в трудные моменты вдохнуть жизнь в команду, дать нам энергию своими сэйвами.