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Защитник «Бостона» Задоров заявил, что не готов менять спортивное гражданство

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Никита Задоров.
Фото Global Look Press

Российский защитник «Бостона» Никита Задоров заявил, что не планирует менять спортивное гражданство.

«Важно ли для меня играть за сборную России? Конечно, это моя страна. Что, если предложат сменить спортивное гражданство? Нет. Если играть за сборную, то только за Россию? Конечно. Это моя родина, я там родился, это моя кровь. Где ты рождаешься — это одно дело. Но кто у тебя родители, какая кровь и откуда происхождение — это очень важно.
Игры за сборную — кайф. Это атмосфера. В НХЛ ты находишься в американской среде. НХЛ — интернациональная лига, разные культуры в одной команде. В сборной — твоя культура, пацаны по-русски говорят, это другое. У меня английский на нормальном уровне, но те вещи, которые сейчас говорю, объяснить не смогу. Хочется общаться по-русски. Ты играешь за страну — ничего круче не может быть, это самое почетное. Ты играешь не только за фан-базу, у нас 32 команды, много болельщиков, ты играешь для них, но их не так много, как в целой стране», — сказал Задоров в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

В сезоне-2023/24 Задоров выступал за «Ванкувер», в составе которого набрал 20 (6+14) очков в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 8 (4+4) очков в 13 играх Кубка Стэнли.

По окончании сезона-2023/24 защитник стал свободным агентом. 1 июля россиянин заключил контракт с «Бостоном» на 6 лет, согласно которому заработает 30 миллионов долларов.

В 2019 году Задоров стал бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной России.

Никита Задоров
Хоккей
НХЛ
Сборная России по хоккею
ХК Бостон Брюинз
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