Дмитрий Орлов — о будущем клубе: «Не скажу, что страшно, но очень жду, когда откроется рынок»

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, где хотел бы продолжить карьеру.

— Вы же впервые на рынке свободных агентов, без контракта?

— Да, такого со мной не было. Не скажу, что страшно, но очень жду, когда откроется рынок, начнутся переговоры. Однако прямо сейчас ничего не происходит. До 1 июля принадлежу «Бостону», так что до этого времени только с ними и могу подписать новый контракт. Но уже через месяц все изменится.

— Как часто вы на связи со своим агентом?

— На связи, но не каждый день. В этот период клубы не имеют права вести переговоры со мной, так что затишье предсказуемое.

— Если без подробностей, то какие у вас пожелания в 31 год?

— Конечно, хотелось бы длинный контракт, он дает стабильность и спокойствие. Но есть много нюансов, всего не учтешь.

— У игроков НХЛ есть не самые популярные места для работы. Никто не хочет особо ехать в Виннипег, Калгари или Эдмонтон.

— И у меня есть какие-то нежелательные варианты, но говорить о них, наверное, неправильно. Я сейчас назову место, куда бы не хотел ехать, а они предложат идеальные условия. Хотя бытовые нюансы тоже учитываются.

— Про деньги даже не спрашиваю.

— Потолок зарплат играет важнейшую роль. Многие клубы в сложной ситуации. Надо подписывать игроков, продлевать какие-то соглашения. Да сейчас об этом даже говорить бессмысленно, надо ждать 1 июля.

— Список хоккеистов, выходящих на рынок свободных агентов, есть в общем доступе. И если посмотреть на количество защитников, то дух захватывает. Не волнуетесь, что конкуренция очень велика?

— Не особо. Сам выступаю на определенном уровне, неплохо провел концовку регулярного сезона и плей-офф в «Бостоне», так что уверен в своих силах.

31-летний Орлов присоединился к «Бостону» по ходу плей-офф НХЛ в результате обмена из «Вашингтона». На счету российского хоккеиста 23 матча за «Брюинз» в регулярном сезоне, в которых он набрал 17 (4+13) очков. В плей-офф — 7 игр и 8 (0+8) очков.