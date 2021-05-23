Защитник «Бостона» Миллер выписан из больницы

Защитника «Бостона» Кевана Миллера, получившего травму в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (4:1, 3-1), выписали из больницы, сообщает сайт НХЛ.

Игрок был травмирован после хита защитника «столичных» Дмитрия Орлова, получившего за это малый штраф.

Хоккеист вернулся домой после ночи в больнице. Он пропустит пятый матч серии.