Защитник «Бостона» Макэвой пропустит матч против «Каролины» из-за коронавируса

Защитник «Бостона» Чарли Макэвой пропустит четвертый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Каролины». Он был включен в ковид-протокол лиги, сообщает сайт клуба.

Четвертый матч серии состоится в воскресенье, 8 мая. Пока «Бостон» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1.

В этом розыгрыше плей-офф Макэвой провел три матча, в которых сделал 2 голевые передачи.