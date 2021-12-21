Защитник «Бостона» Карло попал в ковид-протокол
17:50
Защитник «Бостона» Брэндон Карло попал в ковид-протокол НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.
НХЛ и Ассоциация игроков договорились о переносе 5 матчей, которые должны были состояться 23 декабря, чтобы раньше уйти на рождественскую паузу.
Ранее из-за ситуации с COVID-19 были перенесены все игры, запланированные на 22 декабря.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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