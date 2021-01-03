Защитник «Бостона» Кампфер принял решение пропустить предстоящий сезон НХЛ
16:39
Защитник «Бостона» Стивен Кампфер проинформировал клуб, что пропустит предстоящий сезон, сообщает Boston Globe.
Жена и сын хоккеиста страдают из-за заболевания сердца. И коронавирус может повлечь для них серьезные осложнения. Именно поэтому Кампфер принял решение пропустить сезон.
По этой же причине он пропускал плей-офф.
32-летний защитник в прошлом регулярном чемпионате провел 10 матчей и сделал 2 голевые передачи.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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