НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Защитник «Бостона» Кампфер принял решение пропустить предстоящий сезон НХЛ

16:39
Теги:

Защитник «Бостона» Стивен Кампфер проинформировал клуб, что пропустит предстоящий сезон, сообщает Boston Globe.

Жена и сын хоккеиста страдают из-за заболевания сердца. И коронавирус может повлечь для них серьезные осложнения. Именно поэтому Кампфер принял решение пропустить сезон.

По этой же причине он пропускал плей-офф.

32-летний защитник в прошлом регулярном чемпионате провел 10 матчей и сделал 2 голевые передачи.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир