Защитник «Бостона» Кампфер принял решение пропустить предстоящий сезон НХЛ

Защитник «Бостона» Стивен Кампфер проинформировал клуб, что пропустит предстоящий сезон, сообщает Boston Globe.

Жена и сын хоккеиста страдают из-за заболевания сердца. И коронавирус может повлечь для них серьезные осложнения. Именно поэтому Кампфер принял решение пропустить сезон.

По этой же причине он пропускал плей-офф.

32-летний защитник в прошлом регулярном чемпионате провел 10 матчей и сделал 2 голевые передачи.