Защитник «Баффало» Тимминс из-за травмы выбыл на 6-8 недель

Главный тренер «Баффало» Линди Рафф сообщил, что защитник Конор Тимминс в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:3) сломал левую ногу и пропустит 6-8 недель.

27-летний канадец травмировался за 5 минут 20 секунд до конца основного времени, когда несколько игроков боролись за шайбу у борта в нейтральной зоне. Левый конек Тимминса попал в колею, из-за чего его левая нога подвернулась под неестественным углом.

В сезоне-2025/26 Тимминс в 33 матчах набрал 7 (0+7) очков. Он выступает за «Баффало» с начала текущего сезона. До этого защитник играл за «Питтсбург», «Торонто», «Аризону» и «Колорадо».