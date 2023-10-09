Защитник «Баффало» Далин подписал 8-летний контракт на 88 миллионов долларов
Защитник «Баффало» Расмус Далин подписал новый контракт с клубом.
По информации пресс-службы «Сэйбрз», соглашение с 23-летним шведом рассчитано на 8 лет и 88 миллионов долларов. Кэпхит составил 11 миллионов долларов.
Таким образом, он стал самым высокооплачиваемым игроком «Баффало» по размеру кэпхита.
Действующий контракт Далина со среднегодовой зарплатой в 6 миллионов долларов рассчитан до конца этого сезона.
В прошлом сезоне защитник провел за «Баффало» 78 матчей и набрал 73 (15+58) очка.
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|00:30
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|11.10
|03:00
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