Защитник «Айлендерс» Романов вернулся к тренировкам на льду после операции на плече

Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов принял участие в первой тренировке на льду после операции, сообщает пресс-служба клуба.

18 ноября хоккеист получил тяжелую травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (3:2). На последних секундах встречи финский нападающий «Старз» Микко Рантанен толкнул россиянина в борт. Позднее стало известно, что Романов перенес операцию на плече и может пропустить остаток регулярного чемпионата. В четверг защитник появился на утренней тренировке в бесконтактном джерси.

26-летний Романов в сезоне-2025/26 провел 15 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Всего на его счету в НХЛ 369 матчей и 84 (17+67) очка.