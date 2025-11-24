Защитник «Айлендерс» Романов пропустит 5-6 месяцев после операции на плече

Российскому защитнику «Айлендерс» Александру Романову предстоит операция на правом плече. Игрок может пропустить от пяти до шести месяцев, сообщает пресс-служба НХЛ.

25-летний россиянин получил травму во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:2). Защитник не смог покинуть лед без посторонней помощи после толчка на борт со стороны финского форварда «Старз» Микко Рантанена за минуту до конца игры.

В сезоне-2025/26 Романов в 15 матчах набрал 1 (0+1) очко. Он проводил на льду в среднем 19 минут 27 секунд.