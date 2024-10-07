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Защитник «Айлендерс» Романов: «Руа хочет, чтобы команда не боялась атаковать»

Руслан Минаев
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Защитник «Айлендерс» Александр Романов поделился мнением о работе с главным тренером Патриком Руа.

«Как работается с Руа? Очень здорово. Он старается, чтобы мы не боялись атаковать, не зацикливались на обороне. И мы с его приходом стали больше забивать. При его предшественнике Лэйне Ламберте достаточно неплохо играли в обороне, но с голами в чужие ворота были трудности. Возможно, из-за этого мы не очень хорошо начали прошлый сезон, хотя о Ламберте плохо ничего не могу сказать. Нравилось с ним работать, специалист хороший, но так сложилось, что руководство приняло решение о его замене», — цитируют Романова «Известия».

Свой первый матч в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2024/25 «Айлендерс» проведут дома с «Ютой». Матч пройдет в ночь на 11 октября.

Александр Романов
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Патрик Руа
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