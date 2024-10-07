Защитник «Айлендерс» Романов: «Руа хочет, чтобы команда не боялась атаковать»
Защитник «Айлендерс» Александр Романов поделился мнением о работе с главным тренером Патриком Руа.
«Как работается с Руа? Очень здорово. Он старается, чтобы мы не боялись атаковать, не зацикливались на обороне. И мы с его приходом стали больше забивать. При его предшественнике Лэйне Ламберте достаточно неплохо играли в обороне, но с голами в чужие ворота были трудности. Возможно, из-за этого мы не очень хорошо начали прошлый сезон, хотя о Ламберте плохо ничего не могу сказать. Нравилось с ним работать, специалист хороший, но так сложилось, что руководство приняло решение о его замене», — цитируют Романова «Известия».
Свой первый матч в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2024/25 «Айлендерс» проведут дома с «Ютой». Матч пройдет в ночь на 11 октября.
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|0
|4
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|0
|0
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|5
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|0
|0
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|0
|0
|7
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|0
|0
|0
|0
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|2
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|2
|0
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|И
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|0
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|0
|0
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|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|5
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|2
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8.10
|23:30
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Сиэтл – Сент-Луис
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