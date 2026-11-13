Шефер установил рекорд НХЛ по матчам с нагрузкой более 26 минут за первые 100 игр

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер стал рекордсменом НХЛ по количеству матчей с игровым временем более 26 минут на отрезке первых 100 игр карьеры. Канадец преодолел этот порог 53 раза. По данным клуба, с начала официального учета игрового времени никто не достигал его чаще 45 раз. Прежний ориентир принадлежал Броку Фэйберу из «Миннесоты».

Достижение приведено в статистическом обзоре «Айлендерс» после победы над «Лос-Анджелесом» (5:2). В этой игре Шефер провел сотый матч регулярного чемпионата НХЛ и забил в большинстве. На отметке 12:56 первого периода он забросил свою 29-ю шайбу в лиге.

Клуб из Нью-Йорка приводит и другую характеристику нагрузки Шефера: он проводил на льду не менее 20 минут в 88 матчах подряд. Для хоккеистов не старше 20 лет это самая продолжительная серия за период официального учета игрового времени.

За первые сто игр в лиге Шефер набрал 77 (29+48) очков. Среди защитников-тинейджеров по результативности он занимает четвертое место в истории НХЛ.

На момент сотого матча Шеферу было 19 лет 68 дней. Он стал самым молодым защитником, достигшим этой отметки, но не самым молодым игроком лиги — форвард Джордан Стаал провел сотую игру в 19 лет 66 дней.