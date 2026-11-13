Шефер установил рекорд НХЛ по матчам с нагрузкой более 26 минут за первые 100 игр
Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер стал рекордсменом НХЛ по количеству матчей с игровым временем более 26 минут на отрезке первых 100 игр карьеры. Канадец преодолел этот порог 53 раза. По данным клуба, с начала официального учета игрового времени никто не достигал его чаще 45 раз. Прежний ориентир принадлежал Броку Фэйберу из «Миннесоты».
Достижение приведено в статистическом обзоре «Айлендерс» после победы над «Лос-Анджелесом» (5:2). В этой игре Шефер провел сотый матч регулярного чемпионата НХЛ и забил в большинстве. На отметке 12:56 первого периода он забросил свою 29-ю шайбу в лиге.
Клуб из Нью-Йорка приводит и другую характеристику нагрузки Шефера: он проводил на льду не менее 20 минут в 88 матчах подряд. Для хоккеистов не старше 20 лет это самая продолжительная серия за период официального учета игрового времени.
За первые сто игр в лиге Шефер набрал 77 (29+48) очков. Среди защитников-тинейджеров по результативности он занимает четвертое место в истории НХЛ.
На момент сотого матча Шеферу было 19 лет 68 дней. Он стал самым молодым защитником, достигшим этой отметки, но не самым молодым игроком лиги — форвард Джордан Стаал провел сотую игру в 19 лет 66 дней.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|21
|16
|5
|34
|2
|Нью-Джерси
|21
|15
|6
|30
|3
|Рейнджерс
|22
|13
|9
|27
|4
|Айлендерс
|19
|9
|10
|22
|5
|Вашингтон
|18
|10
|8
|20
|6
|Филадельфия
|23
|6
|17
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|16
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|20
|13
|7
|28
|2
|Оттава
|21
|13
|8
|28
|3
|Монреаль
|21
|12
|9
|28
|4
|Бостон
|20
|13
|7
|27
|5
|Флорида
|22
|12
|10
|27
|6
|Баффало
|20
|8
|12
|20
|7
|Детройт
|21
|8
|13
|19
|8
|Торонто
|22
|8
|14
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|22
|15
|7
|34
|2
|Колорадо
|21
|12
|9
|27
|3
|Нэшвилл
|21
|11
|10
|27
|4
|Даллас
|20
|12
|8
|26
|5
|Виннипег
|21
|10
|11
|23
|6
|Юта
|22
|10
|12
|23
|7
|Сент-Луис
|20
|9
|11
|20
|8
|Чикаго
|20
|5
|15
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|22
|16
|6
|35
|2
|Вегас
|22
|13
|9
|29
|3
|Анахайм
|21
|11
|10
|23
|4
|Сан-Хосе
|23
|10
|13
|22
|5
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|6
|Калгари
|21
|9
|12
|19
|7
|Лос-Анджелес
|18
|5
|13
|12
|8
|Ванкувер
|23
|5
|18
|11
|18.11
|03:00
|Филадельфия – Баффало
|- : -
|18.11
|03:00
|Флорида – Эдмонтон
|- : -
|18.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Вашингтон
|- : -
|18.11
|03:00
|Бостон – Лос-Анджелес
|- : -
|18.11
|03:00
|Айлендерс – Коламбус
|- : -
|18.11
|03:30
|Чикаго – Торонто
|- : -
|18.11
|04:00
|Сент-Луис – Анахайм
|- : -
|18.11
|04:00
|Виннипег – Оттава
|- : -
|18.11
|04:00
|Миннесота – Нэшвилл
|- : -
|18.11
|06:00
|Сан-Хосе – Калгари
|- : -
|18.11
|06:00
|Вегас – Даллас
|- : -