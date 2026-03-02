Мэттью Шефер стал четвертым защитником-новичком в истории НХЛ с 20 голами за сезон

18-летний канадский защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер продолжает удивлять в своем дебютном сезоне. В матче регулярного чемпионата против «Флориды Пантерз» (5:4) он набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой встречи.

Канадец стал всего лишь четвертым защитником-новичком в истории лиги, который забросил 20 шайб за сезон. Он повторил результат Диона Фанефа («Калгари», сезон-2005/06, 20 шайб в 82 матчах) и превзошел достижения Рида Ларсона («Детройт», 1977/78, 19 шайб в 75 играх) и Фила Хаусли («Баффало», 1982/83, 19 шайб в 77 матчах).

Больше в истории среди защитников-новичков забрасывали только Брайан Лич («Рейнджерс», 1988/89, 23 шайбы в 68 играх) и Барри Бек («Колорадо Рокис», 1977/78, 22 шайбы в 75 встречах).

Шефер, выбранный под общим первым номером на драфте НХЛ-2025, довел количество очков в сезоне до 44 (20+24) в 61 игре. Он проводит на льду в среднем 24 минуты 7 секунд и имеет полезность «+14».

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