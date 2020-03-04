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Защитник «Айлендерс» Бойчак травмировал глаз во время матча. 18+

08:27
Момент с травмой Джонни Бойчака.
Момент с травмой Джонни Бойчака.
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Во время матча регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» — «Монреаль» (2:6) защитник хозяев Джонни Бойчак получил травму.

В третьем периоде форвард «Монреаля» Арттури Лехконен, падая, неумышленно ударил его коньком в лицо. В результате хоккеист получил травму глаза и сразу убежал в раздевалку. О его состоянии информации пока нет.

36-летний канадец выступает за «Айлендерс» с сезона-2014/15. В текущем сезоне в его активе 11 (2+9) очков в 64 матчах.

Опубликовано видео эпизода с Бойчаком.

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