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Сегодня, 13:44

Романов — об участии в гала-матче на Кубке Овечкина: «Все ветераны привет моему дедушке передавали»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Защитник «Айлендерс» Александр Романов поделился впечатлениями от участия в гала-матче на Кубке Овечкина.

— Вы уже второй раз участвуете в матче со звездами НХЛ в Москве. Как впечатления от участия в подобных мероприятиях?

— Мне очень нравится! Ребята просят поучаствовать, мне не сложно показать хоккей, это единственное, что я умею в жизни. С удовольствием показываю болельщикам, особенно, когда это благотворительные матчи или как сегодня, гала-матч детского турнира. И мне приятно поучаствовать, и зрителям, наверное, посмотреть нашу игру.

— Сегодня играли против ветеранов, как вам такой матч?

— Хорошие, мне понравилось Я никогда не играл в хоккей против ветеранов. Понятное дело, что физическая подготовка у них не та, но как у них до сих пор работает голова, как они до сих пор обращаются с шайбой грамотно, меня впечатляет. Настолько они опытные.

— С кем из ветеранов удалось пообщаться? Может быть за кем-то следили в детстве?

— В основном все привет моему дедушке передавали. Это главная была тема общения. За Марковым в детстве следил, приятно было с ним вместе сыграть в одном матче.

Александр Романов — внук известного хоккейного тренера Зинэтулы Билялетдинова.

Александр Овечкин
Евгений Романов
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