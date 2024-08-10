Романов — об участии в гала-матче на Кубке Овечкина: «Все ветераны привет моему дедушке передавали»
Защитник «Айлендерс» Александр Романов поделился впечатлениями от участия в гала-матче на Кубке Овечкина.
— Вы уже второй раз участвуете в матче со звездами НХЛ в Москве. Как впечатления от участия в подобных мероприятиях?
— Мне очень нравится! Ребята просят поучаствовать, мне не сложно показать хоккей, это единственное, что я умею в жизни. С удовольствием показываю болельщикам, особенно, когда это благотворительные матчи или как сегодня, гала-матч детского турнира. И мне приятно поучаствовать, и зрителям, наверное, посмотреть нашу игру.
— Сегодня играли против ветеранов, как вам такой матч?
— Хорошие, мне понравилось Я никогда не играл в хоккей против ветеранов. Понятное дело, что физическая подготовка у них не та, но как у них до сих пор работает голова, как они до сих пор обращаются с шайбой грамотно, меня впечатляет. Настолько они опытные.
— С кем из ветеранов удалось пообщаться? Может быть за кем-то следили в детстве?
— В основном все привет моему дедушке передавали. Это главная была тема общения. За Марковым в детстве следил, приятно было с ним вместе сыграть в одном матче.
Александр Романов — внук известного хоккейного тренера Зинэтулы Билялетдинова.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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