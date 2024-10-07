Романов: «Переход Цыплакова в «Айлендерс»? Всегда рад, когда кто-то из русских ребят приезжает в команду»
Защитник «Айлендерс» Александр Романов отреагировал на переход форварда Максима Цыплакова.
«Всегда рад, когда кто-то из русских ребят приезжает в нашу команду. Отлично, что теперь и Максим будет в клубе. Уже успели познакомиться, в Москве тренировались вместе летом. Хотя еще весной он мне звонил и спрашивал о том, как устроен наш клуб. В любом случае верю, что у Цыплакова может получиться в НХЛ — у него все для этого есть», — цитируют Романова «Известия».
В минувшем сезоне Цыплаков набрал 47 (31+16) очков в 65 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 4 (2+2) очка в 11 играх.
Источник: Известия
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