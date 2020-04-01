Запрет на мероприятия в Торонто не влияет на НБА и НХЛ
В понедельник власти Торонто запретили все публичные мероприятия до 30 июня. Однако, как сообщил в Twitter авторитетный инсайдер Даррен Дрегер, этот указ не распространяется на профессиональный спорт. Речь идет о исключительно о городских событиях.
IMPORTANT: Toronto's ban is exclusively city-led events. This does not affect NHL/NBA/etc. from returning.— David Pagnotta (@TheFourthPeriod) March 31, 2020
City exec of the Mayor's office told me via email, when asked if this affects pro sports:
«No, (the Mayor) was speaking City permitted events like parades and festivals.» https://t.co/pwlgcjW0OB
Напомним, что в Торонто базируются команды, выступающие в НХЛ и НБА. В обеих лигах сезоны приостановлены из-за пандемии коронавируса.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 853 тысяч человек. Умерших — 42 000, выздоровевших — 176 906. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли.
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