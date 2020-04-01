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Запрет на мероприятия в Торонто не влияет на НБА и НХЛ

00:17

В понедельник власти Торонто запретили все публичные мероприятия до 30 июня. Однако, как сообщил в Twitter авторитетный инсайдер Даррен Дрегер, этот указ не распространяется на профессиональный спорт. Речь идет о исключительно о городских событиях.

Напомним, что в Торонто базируются команды, выступающие в НХЛ и НБА. В обеих лигах сезоны приостановлены из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 853 тысяч человек. Умерших — 42 000, выздоровевших — 176 906. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли.

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