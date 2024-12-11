Запасному вратарю «Питтсбурга» разбили лицо шайбой

Голкипер «Питтсбурга» Алекс Неделькович получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». В середине первого периода ему в лицо попала шайба, когда хоккеист находился на скамейке запасных.

28-летний американец отправился в раздевалку, где ему оказали медицинскую помощь. Позже вратарь вернулся на скамейку с синяком и ссадиной под правым глазом.