Замула попал в заявку «Филадельфии» на матч с «Нью-Джерси»

Защитник «Филадельфии» Егор Замула дебютирует в НХЛ. Он выйдет в составе команды в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси», информирует пресс-служба «летчиков» в Twitter.

Ожидается, что 21-летний россиянин выйдет на матч во второй паре защитников вместе с Трэвисом Санхеймом.

Замула в этом сезоне выступал в АХЛ, где в 17 матчах отдал 5 результативных передач при показателе полезности «+2».

Матч «Нью-Джерси» — «Филадельфия» состоится завтра, 28 апреля. Начало встречи — в 2.00 по московскому времени.