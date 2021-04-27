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Замула попал в заявку «Филадельфии» на матч с «Нью-Джерси»

27 апреля 2021, 23:12
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Защитник «Филадельфии» Егор Замула дебютирует в НХЛ. Он выйдет в составе команды в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси», информирует пресс-служба «летчиков» в Twitter.

Ожидается, что 21-летний россиянин выйдет на матч во второй паре защитников вместе с Трэвисом Санхеймом.

Замула в этом сезоне выступал в АХЛ, где в 17 матчах отдал 5 результативных передач при показателе полезности «+2».

Матч «Нью-Джерси» — «Филадельфия» состоится завтра, 28 апреля. Начало встречи — в 2.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NHLFlyers/status/1387126905455972354

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