Замула попал в заявку «Филадельфии» на матч с «Нью-Джерси»
27 апреля 2021, 23:12
Защитник «Филадельфии» Егор Замула дебютирует в НХЛ. Он выйдет в составе команды в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси», информирует пресс-служба «летчиков» в Twitter.
Ожидается, что 21-летний россиянин выйдет на матч во второй паре защитников вместе с Трэвисом Санхеймом.
Замула в этом сезоне выступал в АХЛ, где в 17 матчах отдал 5 результативных передач при показателе полезности «+2».
Матч «Нью-Джерси» — «Филадельфия» состоится завтра, 28 апреля. Начало встречи — в 2.00 по московскому времени.
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