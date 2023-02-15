Заместитель комиссара НХЛ Дэйли: «Отец Овечкина многое сделал для развития сына как хоккеиста и личности»

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался о смерти Михаила Овечкина, отца нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

15 февраля российский хоккеист сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

«Очень грустно. Всегда тяжело терять отца, который так много значил для Александра и его развития как игрока и личности. Мы выражаем искренние соболезнования Александру и всей его семье в это трудное время», — приводит ТАСС слова Дэйли.

Сообщалось, что 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. По ходу обследования врачи выявили у отца спортсмена злокачественное новообразование.

14 февраля российский хоккеист временно покинул расположение «Вашингтона».