Заместитель главы НХЛ: «Матчи без зрителей дают уникальные возможности в плане трансляций»

НХЛ планирует использовать ситуацию с пустыми трибунами при возобновлении сезона-2019/20 для того, чтобы применить инновационные решения в плане трансляций матчей, сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

— Мы ожидаем, что трансляции матчей с пустыми трибунами откроют для вещателей уникальные инновационные возможности, — приводит официальный сайт НХЛ слова Дэйли. — Мы можем сделать наших болельщиков ближе друг к другу и самому действию. С этой точки зрения мы видим ситуацию позитивно. Мы планируем уделить немало внимания и вложиться в то, чтобы сделать презентацию матчей максимально привлекательной, от звуковых эффектов до эффекта виртуального присутствия.

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн объявил о том, что сезон-2019/20 будет возобновлен. Регулярный чемпионат завершен досрочно, в плей-офф примут участие 24 команды. Дата возобновления сезона будет сообщена позднее.