"Замечательный день". "Вашингтон" опубликовал фото из Белого дома

Сегодня "Вашингтон" посетил Белый дом и встретился с президентом США Дональдом Трампом. В официальном Твиттере клуба были опубликованы фотографии с места событий.

Amazing day today at the White House. Thank you for this great opportunity - it was a memorable experience for everyone involved.#ALLCAPS pic.twitter.com/p4XVzSex2z – Washington Capitals (@Capitals) 25 марта 2019 г.

- Замечательный день в Белом доме, - говорится в сообщении. – Спасибо вам за эту великолепную возможность – это был запоминающийся опыт для всех.

Трамп поздравил команду с завоеванием Кубка Стэнли в прошлом сезоне. Он особо отметил роль российского форварда Александра Овечкина в завоевании трофея.

Ранее по политическим мотивам игроки "Кэпиталз" Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли отказались посещать Белый дом из-за несогласия с политикой президента.

Напомним, в прошлом сезоне 33-летний Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

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