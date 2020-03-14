Зал хоккейной славы в Торонто закроют до 6 апреля

Зал хоккейной славы в Торонто закроют с 14 марта. Музей откроется для посетителей 6 апреля. Решение принято из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает TSN.

Большинство спортивных лиг уже объявили об отмене или приостановке соревнований до тех пор, пока не удастся справиться с глобальной пандемией.

Национальная хоккейная лига 12 марта официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавируса.