«Закупились продуктами, сидят дома». Панарин рассказал, как напугал дедушку коронавирусом
21:26
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о коронавирусе. Из-за пандемии сезон в НХЛ прерван на неопределенный срок.
— Два месяца назад я позвонил дедушке и напугал его как следует насчет коронавируса. Сейчас у них все нормально. Закупились продуктами, сидят дома, — сказал Панарин в прямом эфире Instagram «Хоккей в Курсе».
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
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