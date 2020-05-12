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«Закупились продуктами, сидят дома». Панарин рассказал, как напугал дедушку коронавирусом

21:26
Артемий Панарин. Фото instagram.com
Артемий Панарин. Фото instagram.com
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о коронавирусе. Из-за пандемии сезон в НХЛ прерван на неопределенный срок.

— Два месяца назад я позвонил дедушке и напугал его как следует насчет коронавируса. Сейчас у них все нормально. Закупились продуктами, сидят дома, — сказал Панарин в прямом эфире Instagram «Хоккей в Курсе».

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