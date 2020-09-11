«Закрыл глаза и бросил». Радулов — о победной шайбе в овертайме матча с «Вегасом»
Нападающий «Далласа» Александр Радулов пошутил о своей победной шайбе в третьем матче финала Западной конференции против «Вегаса» (3:2, ОТ).
— Я получил прекрасный пас от партнера, выкатился на ударную позицию, там никого не было, — приводит пресс-служба НХЛ слова Радулова. — Я закрыл глаза и бросил... Да ладно, я не закрывал глаза. Просто пошутил, к слову пришлось. Я видел, куда бросаю. Ленер — хороший вратарь, и там было не так много свободного пространства. Я здорово попал.
Благодаря победе «Даллас» вышел вперед в серии с «Вегасом», счет — 2-1. Следующий матч пройдет 13 сентября и начнется в 3:00 мск.
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https://www.nhl.com/ru/news/radulov-top-line-finally-comes-through-for-stars/c-318984712