НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Закрыл глаза и бросил». Радулов — о победной шайбе в овертайме матча с «Вегасом»

08:47
Александр Радулов. Фото nhl.com
Александр Радулов. Фото nhl.com
Теги:

Нападающий «Далласа» Александр Радулов пошутил о своей победной шайбе в третьем матче финала Западной конференции против «Вегаса» (3:2, ОТ).

— Я получил прекрасный пас от партнера, выкатился на ударную позицию, там никого не было, — приводит пресс-служба НХЛ слова Радулова. — Я закрыл глаза и бросил... Да ладно, я не закрывал глаза. Просто пошутил, к слову пришлось. Я видел, куда бросаю. Ленер — хороший вратарь, и там было не так много свободного пространства. Я здорово попал.

Благодаря победе «Даллас» вышел вперед в серии с «Вегасом», счет — 2-1. Следующий матч пройдет 13 сентября и начнется в 3:00 мск.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/radulov-top-line-finally-comes-through-for-stars/c-318984712

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир