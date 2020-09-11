Нападающий «Далласа» Александр Радулов пошутил о своей победной шайбе в третьем матче финала Западной конференции против «Вегаса» (3:2, ОТ).

— Я получил прекрасный пас от партнера, выкатился на ударную позицию, там никого не было, — приводит пресс-служба НХЛ слова Радулова. — Я закрыл глаза и бросил... Да ладно, я не закрывал глаза. Просто пошутил, к слову пришлось. Я видел, куда бросаю. Ленер — хороший вратарь, и там было не так много свободного пространства. Я здорово попал.

Благодаря победе «Даллас» вышел вперед в серии с «Вегасом», счет — 2-1. Следующий матч пройдет 13 сентября и начнется в 3:00 мск.