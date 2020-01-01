Защитник «Коламбуса» Зак Веренски подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:1), в ворота которой оформил хет-трик.

— Мне было бы приятно забить три гола любому вратарю, — приводит слова Веренски официальный сайт НХЛ. — Но просто так совпало, что я это сделал против Бобровского, с которым был достаточно близок и рядом с которым сидел в раздевалке.